Sardegna in fiamme, oggi 15 nuovi incendi e riaccensioni di roghi precedenti

Elicotteri a Furtei, Usini, Pozzomaggiore, Serramanna e Villasor

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, martedì 30 luglio, in Sardegna si segnalano 15 incendi, 5 dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale, mentre sono due gli incendi dei giorni precedenti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Si tratta di un incendio nel Comune di Furtei, località Is Erumus, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Barumini e dal personale del Nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini, due squadre dei Barracelli di Furtei e Sanluri, una squadra di volontari dell'associazione ProtCiv Guasila e una squadra dei VVF di Sanluri. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 15:20.

Un altro rogo nel Comune di Usini, località Molineddu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ittiri e di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN30). Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Putifigari e Sassari, quattro squadre di Barracelli dei cantieri di Ossi, Usini, Tissi e Muros, una squadra di volontari dell'associazione Uri-AVPC e una squadra dei VVF di Sassari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 17:00.

Il terzo è un incendio boschivo nel Comune di Pozzomaggiore (in foto copertina) località Funtana sa teula-Serra Niles, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e dal personale del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa con i due Super Puma di Alà dei Sardi e Fenosu. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con 2 Canadair (CAN8 e CAN27). Stanno intervenendo squadre dell’Agenzia Forestas, dei Barracelli, dei volontari e dei VVF. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso, incendio non sotto controllo con fiamme attive che interessano un'ampia superficie boscata a ridosso del Monte Murale.

Un altro incendio è scoppiato nel Comune di Serramanna, località Su Pardu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Pula. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir e Villacidro, una squadra dei Barracelli di Serramanna e due squadre dei volontari delle associazioni Orsa e Soccorso Assemini. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 17:45.

Un incendio nel Comune di Villasor, località S'Isca, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Pula, proveniente dall'incendio di Serramanna. Sono intervenute tre squadre di volontari delle associazioni Orsa, L'aquila e Soccorso Assemini. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 18:20.

Interventi odierni della flotta aerea regionale e nazionale sugli incendi dei giorni precedenti:

Si tratta dell’incendio boschivo nel Comune di Nuoro, località Sa 'e Grosta, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle numerose riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale delle Stazioni del Corpo forestale di Aritzo, Gavoi e del personale del Nucleo GAUF di Nuoro e dal personale degli elicotteri delle basi CFVA di Farcana, Sorgono, Anela con Super Puma di Alà dei Sardi e Fenosu. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con 4 Canadair (CAN8-CAN26-CAN30-CAN31). Sono intervenute sette squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Oliena, Siniscola, Nuoro, Orune, Gadoni, Tonara e Austis. Le operazioni di spegnimento e di bonifica con i mezzi aerei sono terminate alle ore 17:45.

Il secondo è un incendio boschivo nel Comune di Bonorva, località Rebeccu, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela e Bosa. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave, Nughedu San Nicolò, Ozieri, Anela. Le operazioni di bonifica dei mezzi aerei sono tuttora in corso.