Bono. Inseguiti dai carabinieri si danno alla fuga: arrestati

Il 19enne è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza. Il 20enne passeggero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rotto a calci un finestrino dell'auto di pattuglia

Di: Giammaria Lavena

Nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Bono, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha notato un'autovettura passare a tutta velocità nella piazza Trento e Trieste. Immediatamente si è messa all'inseguimento.

Dopo circa 500 metri, giunti all'altezza della via Nuova, l'autovettura inseguita si è spenta, e da essa sarebbe sceso L.A., ventenne originario di Nuoro, che si sarebbe dato alla fuga, bloccato poco dopo da un militare. G.P. invece, 19enne di Bono, è stato bloccato dagli operanti mentre, secondo quanto riferito, tentava di riaccendere la macchina per darsi nuovamente alla fuga.

Il fuggitivo, che è risultato avere a carico una misura di affidamento in prova e che, quindi, non poteva uscire dal proprio domicilio in orario notturno, è stato scortato sui sedili posteriori dell’auto di pattuglia, dove avrebbe dato in escandescenza, rompendo a calci un finestrino.

Per il guidatore, quindi, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre per il 20enne sono scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione delle prescrizioni del giudice.