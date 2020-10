Oristano: nove nuovi contagi, anche due studenti

Sono tre invece le guarigioni. I contagi 96 da inizio settembre, 121 in totale

Di: Giammaria Lavena

Sono nove i nuovi contagi registrati ad Oristano, che si vanno ad aggiungere agli 87 registrati dall'inizio di settembre. Lo fa sapere il sindaco Andrea Lutzu, in un comunicato ai cittadini sul sito del Comune.

"A Oristano oggi si registrano altri 9 contagi al Covid-19 e 3 guarigioni. Si tratta di soggetti in isolamento domiciliare appartenenti a 4 nuclei familiari. Oggi si registrano anche 2 soggetti positivi tra gli studenti degli istituti superiori cittadini - riferisce il primo cittadino -. I 2 studenti, entrambi sintomatici, sono uno residente in città e uno in un paese della provincia e frequentano il Liceo Classico De Castro e il Liceo Artistico di Oristano".

"Le classi sono state messe in quarantena e la Assl sta procedendo a effettuare i tamponi a studenti, docenti e alle persone entrate in contatto con i due ragazzi - prosegue -. L’aggiornamento sulla diffusione del coronavirus a Oristano è stato comunicato al sindaco Lutzu dalle autorità sanitarie della Assl. Il sindaco Lutzu ha anche sentito il dirigente scolastico dei due istituti, Pino Tilocca, per accertarsi delle condizioni dei due studenti e delle misure adottate per mettere in sicurezza le scuole".

"Per effetto di questo aggiornamento i casi positivi accertati in città dall'inizio di settembre salgono a 96 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 121), i pazienti guariti sono a 45, mentre i soggetti ancora in cura sono 51. I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, di cui 5 per Covid-19 e 3 per altre patologie", conclude.