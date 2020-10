Sestu. La sindaca chiude scuole, piazze, attività sportive, parchi, biblioteche

La nuova ordinanza della prima cittadina prevede la chiusura di tutte la attività scolastiche, sportive e ricreative sino al 29 ottobre. Decisione arrivata in seguito ai 37 casi di positività, di cui 4 ricoverati in ospedale

Di: Giammaria Lavena, foto Facebook Paola Secci

"Care concittadine e cari concittadini, oggi in tarda mattinata l'Ats mi ha presentato una situazione in netta evoluzione in merito all'emergenza sanitaria di Covid-19 nel territorio di Sestu". Lo ha riferito la prima cittadina Paola Secci, in un comunicato si concittadini sulla sua pagina Facebook.

La sindaca, dopo aver riunito il Centro Operativo Comunale, ha reso pubblica la nuova ordinanza, con decorrenza dal 20 ottobre 2020 e sino al 29 ottobre 2020 compreso, che prevede:

- La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado, pubbliche e private;

- La sospensione in tutto il territorio comunale delle attività sportive comprese palestre, piscine, centri sportivi, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi per ragazzi, pubblici e privati;

- La sospensione in tutto il territorio comunale di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;

- La sospensione in tutto il territorio comunale di tutti gli eventi e attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento, in luoghi pubblici e privati;

- La chiusura al pubblico delle aree giochi di parchi e piazze;

- La chiusura al pubblico della biblioteca comunale.

"In caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza sono previste le sanzioni stabilite dai decreti ministeriali - avverte la sindaca -. Sono arrivata a prendere questa importante e difficile decisione per garantire la salute della popolazione, consapevole dell'urgenza di arginare il numero di contagi e di evitare in futuro ulteriori misure restrittive più drastiche che avrebbero forti ripercussioni sociali ed economiche".

"Secondo i dati ufficiali condivisi dalle autorità sanitarie le persone risultate positive sono 37, di cui 4 ricoverate in ospedale, a cui si aggiungono 21 persone in quarantena cautelare -spiega -. È stata disposta un'unità mobile sul territorio per effettuare i tamponi sui ragazzi delle scuole: si inizia dalle classi quinte elementari e dalle terze medie".

"L'attenzione rimane massima e l'evolversi dell'emergenza è costantemente monitorato dalle autorità sanitarie, in continuo contatto diretto con l'amministrazione comunale. Il mio invito - conclude -, nonostante la comprensibile preoccupazione, è di non farci prendere dal panico, attenendoci ai dati e alle comunicazioni ufficiali e non alle voci che circolano, spesso inattendibili e allarmistiche".