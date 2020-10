Nuovi stalli per le ambulanze al Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Le aree di sosta sono state realizzate nel retro del Pronto soccorso e l'accesso sarà regolamentato dal portiere in servizio nella guardiola di viale Italia.

La creazione di questi stalli ha permesso di liberare le aree all'esterno, su viale Italia, così da consentire una migliore circolazione del traffico cittadino nel tratto di strada prospiciente il Pronto soccorso. Da marzo, infatti, le ambulanze parcheggiavano all'esterno del cortile del Santissima Annunziata dove, per l'emergenza Covid, è stato allestito il pre-triage con una tenda e cinque container per l'accoglienza dei pazienti.

"La direzione generale dell’Aou - si legge in una nota - coglie l'occasione per ringraziare il Comune di Sassari per la disponibilità e l'attenzione dimostrata che, in questo periodo di emergenza sanitaria, ha consentito di gestire l'affluenza delle ambulanze al Pronto soccorso".