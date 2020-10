Percepiva il reddito di cittadinanza indebitamente, scoperto dai finanzieri

Aveva intascato oltre 11.000 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un soggetto che è risultato aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un importo di oltre 11.000 euro, nel periodo compreso tra luglio 2019 e settembre 2020.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe presentato una dichiarazione sostitutiva unica nella quale non aveva indicato di essere percettore dall’INAIL di una pensione pari a 23.231 euro. La sua situazione economica sarebbe stata dunque al di fuori dei limiti imposti per la concessione del reddito di cittadinanza.

Lo stesso è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per la non spettante percezione delle somme erogate, e all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio ed il recupero delle somme.

Dall’inizio dell’anno, l'attività dei finanzieri ha portato all’individuazione di 278 casi di irregolarità analoghi per un importo indebitamente percepito pari a 1.018.327 euro complessivi.