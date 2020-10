Aou Sassari, attivato anche il reparto di supporto alle strutture Covid

Situato in Clinica Medica ospita già i primi 9 pazienti, a breve l'apertura di altri 9 posti letto di supporto in Patologia Medica

Di: Alessandro Congia

È stata attivata ieri sera l’ala di Clinica Medica a supporto dei reparti Covid per ospitare i primi 9 pazienti guariti clinicamente. Una decisione questa – presa in accordo con l’assessorato regionale della Sanità – che deriva dall’inasprirsi della situazione pandemica. Nella giornata di ieri, infatti, è stato registrato in Pronto soccorso un elevato accesso di pazienti positivi che necessitavano di un ricovero nei reparti dedicati.

Nel servizio di ieri invece l'attivazione del reparto.

Oggi, anche per ridurre la pressione sul sistema ospedaliero cittadino, sono previsti gli spostamenti dei primi sei pazienti al Policlinico Sassarese quindi progressivamente di altri che si renderanno necessari. Ulteriori spostamenti potranno essere previsti, già in settimana, anche verso il Mater Olbia.

L’Aou, infine, sta lavorando per l'attivazione in tempi brevi di ulteriori posti letto, 9 quelli previsti, nel reparto di Patologia Medica. Anche in questo caso, i posti letto saranno a supporto dei reparti Covid per ospitare i pazienti guariti clinicamente, dimissibili ma che non hanno più bisogno di ospedalizzazione, e che ancora non hanno trovato una collocazione nelle strutture territoriali pubbliche/private, nelle proprie abitazioni o negli Hotel Covid di prossima attivazione.