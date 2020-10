Covid, l’ordinanza del sindaco Domenico Gallus: “Scuole chiuse e restrizioni per tutti”

Lockdown totale, per il primo cittadino: “Necessario per fronteggiare l’aumento dei casi di positività”

Di: Alessandro Congia

Lockdown totale, lo ha deciso il numero uno della Giunta comunale, Domenico Gallus, che decide (in virtù dell’ordinanza in vigore da oggi), la chiusura totale di bar, locali, ristoranti, scuole: “Si comunica a tutta la popolazione che visti i recenti casi di positività al Covid-19 registrati a Paulilatino, considerato che alcuni contatti dei positivi frequentano le scuole dell'obbligo di Paulilatino, per permettere l'identificazione e l'isolamento delle persone che potrebbero essere venute in contatto con le persone risultate positive al tampone antigenico; ritenuto pertanto necessario in questa fase emergenziale, sentito anche il parere delle massime autorità sanitarie e del centro operativo comunale della protezione civile, limitare i contatti non strettamente necessari, con ordinanza sindacale del 18/10/2020 si dispone la chiusura a far data dal 19/10/2020 e fino a nuova comunicazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, ubicate nel territorio comunale; di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati) compresi i distributori automatici; è vietato a tutti gli studenti pendolari di recarsi ai propri istituti scolastici; la circolazione a tutti i bambini e ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private; è consentito lo spostamento solo per attività lavorative, comprovate esigenze urgenti e non derogabili e limitatamente ad un solo componente per famiglia, per effettuare acquisti di prima necessità”.