Salvini in Sardegna. Tour in Gallura il 30 e 31 luglio

Il leader della Lega nel nord Sardegna da Oschiri a Santa Teresa

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sarà in Sardegna per un tour gallurese il 30 e 31 luglio. Martedì 30 luglio appuntamento a Oschiri per un sopralluogo presso il ponte Diana, lungo la Strada statale 392 del Lago del Coghinas, recentemente inaugurato dall'Anas.

Presenti per l'occasione l'assessore regionale dei Lavori Pubblici Antonio Piu, il sindaco di Oschiri Roberto Carta, la prefetta di Sassari Grazia La Fauci, il commissario straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois e il responsabile di Anas Sardegna Francesco Ruocco.

Alle 20 il leader della Lega sarà a Porto Rotondo, in piazzetta San Marco, per la presentazione del suo nuovo libro "Controvento, l'Italia che non si arrende". Mercoledì 31 luglio, alle ore 9, Salvini raggiungerà Santa Teresa Gallura per la cerimonia di elevazione a rango di Ufficio marittimo della Capitaneria di Porto.