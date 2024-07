Cagliari. Pulizia straordinaria di strade e marciapiedi

"Cagliari città limpia", intervento di attività straordinaria di pulizia a Marina e Stampace

Di: Redazione Sardegna Live

"Cagliari città limpia", è il nome dell'intervento di attività straordinaria di pulizia delle strade e dei marciapiedi avviato da ieri notte tra i quartieri di Marina e Stampace a Cagliari nel centro storico del capoluogo.

"Lo scenario - ha detto l'assessora all'ambiente Luisa Giua Marassi- ha imposto un rapido intervento: la città appariva e appare sporca, bisognosa di un vero e proprio lavaggio".

Gli operatori hanno lavorato col supporto di un'autocisterna. L'intervento andrà avanti almeno per tutto il mese di agosto mentre a settembre è prevista la scadenza del servizio di igiene urbana:

"Stiamo lavorando - ha detto Giua Marassi - alla scrittura delle linee per il nuovo progetto di igiene urbana. Ora è un intervento straordinario, ma chiederemo l'introduzione del lavaggio. Con il porta a porta siamo arrivati quasi all'80% di differenziazione rifiuti".

Il vecchio appalto costa 39 milioni all'anno più Iva. "Partivamo per la differenziazione dei rifiuti dal 28% (2010 2011) - ha spiegato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda -, c'è stata una netta evoluzione e siamo al lavoro per migliorare il servizio. Sarebbe importante a livello nazionale e regionale concordare delle premialità, ad esempio l'abbattimento della Tari. Sfruttiamo anche le tecnologie: nel nuovo appalto puntiamo su mezzi poco impattanti per intervenire in maniera sempre più profonda".