Incidente stradale a Monastir, coinvolte madre e figlia 16enne

Schianto sulla SS 466, entrambe in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 45 anni e la figlia 16enne sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la SS 466 all'altezza di Monastir.

Entrambe sono state trasportate all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada.

Non sono chiare le cause per cui il Fiat Doblò condotto dalla 45enne è finito fuori strada impattando con violenza contro delle piante. Sul posto Vigili del fuoco e 118.

I sanitari hanno trasportato le ferite in pronto soccorso in codice rosso per dinamica mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Il Fiat Doblò sarebbe stato sequestrato a causa di alcune irregolarità.