Femminicidio Deidda. Attesa per l'autopsia sui resti di Francesca

Procedono le indagini sull'omicidio della 42enne di San Sperate

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà eseguito oggi l'esame autoptico sui resti di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio scorso, il cui corpo è stato trovato nascosto in un borsone abbandonato a ridosso della vecchia "Orientale Sarda", tra Sinnai e San Vito.

In manette per il delitto è finito il marito, Igor Sollai, 43 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Stamane, il pm Marco Cocco affiderà l'incarico a un'antropologa forense che parteciperà agli accertamenti. Successivamente il medico legale Roberto Demontis avvierà l'autopsia, fondamentale per fare luce su come sia stata uccisa Francesca Deidda e soprattutto se, come emergerebbe dalle analisi del Ris, sia stata assassinata in casa.

I risultati dell'autopsia verranno poi confrontati con quelli della Tac eseguita la settimana scorsa sul borsone che conteneva i resti e alle analisi effettuate dal reparto scientifico dei carabinieri.