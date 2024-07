Oltre 60 piante di marijuana: arrestato un 27enne a Jerzu

Denunciato anche un 21enne a Cardedu per detenzione di stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della mattinata i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, al termine di due accurate attività di perquisizione (un a Jerzu e una Cardedu), hanno rispettivamente tratto in arresto un pregiudicato 27enne e denunciato in stato di libertà un pregiudicato 21enne, per detenzione finalizzata alla vendita al dettaglio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, dopo la perquisizione a Jerzu i militari della Stazione di Tertenia hanno complessivamente preceduto al ritrovamento ed al successivo sequestro di 62 piante di canapa indiana.

Con loro hanno operato la Squadriglia Anticrimine della Compagnia di Jerzu, il personale dell’Aliquota Operativa del Norm di Jerzu, una squadra operativa e le unità cinofile dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta.