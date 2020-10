Covid, l’appello del Centro Sinistra: “Il Santissima Trinità non ha più posti letto? Riapriamo il Binaghi”

Lo chiedono a gran voce i consiglieri del PD, Progetto Comune e Sinistra per Cagliari al sindaco Paolo Truzzu affinchè si faccia portavoce con l’Ats

Di: Alessandro Congia

"La situazione è critica. Il sindaco non può tacere davanti a quanto stanno vivendo gli ospedali della nostra città. Abbiamo già chiesto un dibattito in Consiglio Comunale sul sistema sanitario a Cagliari. Intanto lanciamo un accorato appello al sindaco Truzzu in qualità di massima autorità sanitaria locale, affinché si attivi per far aprire l'ospedale Binaghi come ospedale Covid, per alleggerire il Santissima Trinità che ormai ha occupato 120 posti letto, e vede altri 30 pazienti in attesa di ricovero. Il Binaghi ha le condizioni logistiche e sanitarie per far fronte alla Pandemia, come definito nel 'Piano strategico per l'attivazione progressiva di strutture di area critica" approvato a marzo dalla Giunta regionale. Non c'è più tempo da perdere".

E’ quanto scrivono i consiglieri del PD, Progetto Comune, Sinistra per Cagliari indirizzando la loro richiesta al primo cittadino Truzzu a palazzo Bacaredda.