Gli asinelli vivono liberi e felici nel Colle di Sant’Elia: “Grazie ai militari di buon cuore”

Le bellissime foto che ritraggono gli animali all’interno del compendio della PolNato, lato Sella del Diavolo – Marina Piccola

Di: Alessandro Congia

“Sapevate che anche Cagliari ha i suoi asinelli e vivono liberi e felici nel Colle Sant’Elia, zona Sella del del Diavolo ? Tutto ciò grazie ai Militari di buon cuore. Viva la Cagliari verde e che ama i nostri amici a quattro zampe”.

Il consigliere comunale, speleologo e giornalista, Marcello Polastri, immortala una bellissima scena con alcuni asinelli che vivono ‘allegri e, soprattutto liberi’, all’interno del compendio della PolNato della Marina Militare, lato Sella del Diavolo – Marina Piccola. Merito dei militari che presidiano quella zona – area demaniale davvero meravigliosa, incastonata ai piedi del Colle che sovrasta il Golfo degli Angeli.

Si tratta di una zona (per ora ancora interdetta), ma di inestimabile valore storico oltreché di pregio naturalistico, che si può ammirare attraverso un percorso che unisce Calamosca con il viale Poetto, dove chiunque può passeggiare a piedi o in bici e fare un incontro davvero speciale: con gli asinelli che non disdegnano la compagnia delle persone e che vengono accuditi dai militari.