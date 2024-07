Scatta l’allerta per una nuova ondata di calore, previsti picchi oltre i 40 gradi

Per la giornata di domani resta anche il pericolo di incendio "alto"

Di: Redazione Sardegna Live

Con la nuova ondata in arrivo nelle prossime ore in Sardegna, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature, che sarà in vigore dalle 18 di domenica 28 luglio alle 18 di mercoledì 31.

Secondo quanto si legge nel bollettino, sulla nostra Isola si prevedono temperature massime spesso superiori ai 37 gradi e, localmente, oltre i 40. Le temperature minime notturne rimarranno diffusamente oltre i 20 gradi con locali picchi che andranno oltre i 26. Saranno interessate maggiormente, seppur non esclusivamente, le zone interne del settore occidentale.

È stato anche prorogato il pericolo di incendio "alto" per la giornata di domenica 28 luglio.