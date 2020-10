Covid, lo sfogo del sindaco Gianluca Melis: “Si bloccano 24 famiglie per un certificato, assurdo”

Il racconto del primo cittadino: “Il tasto dolente dell’Ats? Non invia i certificati di negatività, tra l’altro nessuno risponde alle mail o al telefono”

Di: Alessandro Congia

Il sindaco Gianluca Melis, numero uno della Giunta a Villaspeciosa, è furente e racconta le ultime vicissitudini sui social, schematizzando anche la situazione Covid nel territorio comunale: “Faccio un riepilogo della situazione Covid a Villaspeciosa – dice - oggi è arrivata la notizia della della negatività di una concittadina che aveva contrato il virus, buona ripresa della vita normale cara concittadina. Sono arrivati anche gli ultimi esiti dei 21 ragazzi che hanno effettuato tampone domenica scorsa, sono tutti negativi, grande e bella notizia. La situazione attuale è questa, con 2 persone positive, una in attesa esito tampone l’altra effettuerà tampone domani, 6 persone in quarantena, in attesa tampone. A vedere i numeri possiamo dire che stiamo arrivando a una situazione di quasi normalità. Ora il tasto dolente – avverte il sindaco - Ats non invia i certificati di negatività, questa situazione genera che i medici di famiglia non possano emettere i certificati di guarigione necessari per riprendere la scuola e il lavoro. E’ paradossale che si blocchino 24 famiglie per un semplice certificato, l’altra cosa assurda è che non si riesca ad avere risposte, che nessuno risponda al telefono o alle mail inviate. Altra cosa assurda è che le situazioni sanitarie, legate al Covid, di Villaspeciosa le apprenda dai concittadini che mi contattano per aggiornami e non le riceva dall’unita di crisi. Grazie, altrimenti navigherei al buio. Questi sono gli ultimi aggiornamenti”.