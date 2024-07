Classifica Censis: l’Università di Sassari sul podio tra i medi atenei statali

In particolare, l’ateneo sassarese ha ottenuto il primato nell’indicatore “strutture” con un punteggio di 110

Di: Redazione Sardegna Live

L’Università degli Studi di Sassari (UNISS) ha conquistato il terzo posto nella classifica dei 16 Atenei statali di medie dimensioni 2024-2025, redatta dal Centro studi Censis, posizionandosi alle spalle dei due illustri Atenei del Nord Italia, Trento e Udine.

Con un punteggio complessivo di 91,7, UNISS si afferma come un’istituzione di spicco nel panorama accademico nazionale, contraddistinta da una continua attenzione alla qualità dei servizi offerti agli studenti. La classifica è il risultato di un’analisi approfondita su vari indicatori, tra cui i servizi erogati, le borse di studio e altri interventi a favore degli studenti, le strutture, la comunicazione e i servizi digitali, il livello di internazionalizzazione e l'occupabilità dei laureati.

In particolare, l’Università di Sassari ha ottenuto il primato nell’indicatore “strutture” con un punteggio di 110, che evidenzia l’efficiente rapporto tra i posti aula, le biblioteche e i laboratori disponibili rispetto al numero di iscritti. Il risultato, determinato anche dai significativi investimenti sulla riorganizzazione degli spazi di studio e lavoro condotti in questo triennio, sottolinea l’attenzione dell’Ateneo per garantire il benessere lavorativo agli studenti e al personale. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche per l’indicatore “borse di studio”, con un secondo posto assoluto (punteggio 105), per i servizi agli studenti e per l’internazionalizzazione, parametro che colloca l’Ateneo sassarese ad un meritato quarto posto. Sempre costante l’attenzione rivolta al miglioramento e la sicurezza informatica dei servizi digitali, mirati a potenziare l'infrastruttura ICT dell'Ateneo, per la popolazione studentesca e per il personale.

Si segnala, pur con le criticità presenti nel tessuto socioeconomico della nostra regione, un trend positivo per l’indicatore “occupabilità, tasso di occupazione dei laureati a un anno dal conseguimento della laurea sul totale dei laureati, che evidenzia la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle richieste del territorio.

“Sono particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti - dichiara il Magnifico Rettore Gavino Mariotti - che rappresentano una costante attenzione del nostro Ateneo verso la popolazione studentesca e che ci motivano a continuare a perseguire la qualità della formazione e della ricerca, al fine di contribuire significativamente allo sviluppo culturale e sociale dell'intera regione”.

Le classifiche CENSIS, inoltre, hanno preso in considerazione i Corsi di Studio. Risultati eccellenti sono stati ottenuti dai Corsi in Architettura e Scienze Motorie, rispettivamente al secondo posto per le lauree triennali, con punteggi di 110 e 102. Il Corso di Architettura si distingue anche nelle lauree magistrali, sempre al secondo posto dietro il Politecnico di Milano, mentre il Corso di Veterinaria emerge nel ciclo unico con un ottimo secondo posto assoluto, dopo l’Ateneo di Padova.