Appartamento in fiamme a Golfo Aranci

Intervengono i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 18:40 la sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incendio in un appartamento in località Sopra Monte, a Golfo Aranci.

La squadra di Olbia è intervenuta sul posto provvedendo a spegnere le fiamme. Completamente distrutta una stanza dell’appartamento e seriamente compromessi gli altri locali.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, l’immobile è stato posto sotto sequestro e dichiarato inagibile a causa degli ingenti danni strutturali. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Golfo Aranci.