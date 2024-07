Cagliari, morto dopo ore di agonia l’uomo investito da uno scooter con la famiglia

La vittima è Giovanni Fanni, ferito il figlioletto di 6 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Dichiarato clinicamente morto, all'ospedale Brotzu, l'uomo di 47 anni, Giovanni Fanni, investito ieri notte da uno scooter mentre con la sua famiglia attraversava la strada in viale Campioni, all'incrocio con via Tramontana.

Da ieri era ricoverato in Rianimazione con la prognosi riservata. Inutili i tentativi dei medici. Sta meglio, invece, il figlio di sei anni, trasportato ieri in codice rosso al Brotzu: non è considerato in pericolo di vita.

L'incidente risale alla tarda serata di ieri: uno scooter ha travolto un'intera famiglia, padre, madre e due bambini. Dinamica ancora da accertare, sul posto la polizia locale. Ad avere la peggio proprio il padre: le sue condizioni sono subito apparse disperate. In tarda mattinata il verdetto dei medici: clinicamente morto.