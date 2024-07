Regione: "80 milioni per progetti di transizione verde"

Todde: "Risosrse importanti per affrontare il cambiamento climatico"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Alessandra Todde

Un bando del valore di 83,7 milioni di euro di finanziamenti europei, interamente destinati ad accelerare la transizione verde nel Mediterraneo attraverso progetti di cooperazione: è quanto emerge dall’ultima riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg NEXT MED tenutasi il 17 e 18 luglio 2024 ad Atene.

"Sotto la guida della Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione della più grande iniziativa di cooperazione sui confini esterni dell’Unione europea - si legge in una nota della Regione sarda -, i rappresentati istituzionali dei 15 Paesi partecipanti - Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia – hanno concordato sulla necessità di promuovere un’ambizione collettiva per un Mediterraneo resiliente ai cambiamenti climatici".

"In una regione che si riscalda del 20% più velocemente rispetto alla media globale, come evidenziato dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (Intergovernmental Panel on Climate Change), si è deciso di sostenere un approccio integrato e interdisciplinare che supera i tradizionali approcci settoriali alla questione ambientale".

"Oltre ad acqua, energia ed economica circolare, il bando si concentrerà su decarbonizzazione delle PMI, tecnologie avanzate per il clima, educazione e formazione sulle sfide climatiche, integrazione degli obiettivi climatici nelle politiche pubbliche locali e preparazione dei sistemi sanitari alle nuove patologie derivanti del riscaldamento globale".

“L’approccio trasversale ai cambiamenti climatici promosso dal Programma Interreg NEXT MED – commenta la presidente Alessandra Todde - trova ampia risonanza con l’azione della Giunta volta a promuove l’ambiente come elemento strutturante delle politiche regionali. I nostri obiettivi sono chiari: uscita dal carbone entro il 2027, tutela del paesaggio e delle risorse natali, gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse idriche, formazione di professionisti della resilienza climatica, miglioramento della consapevolezza ambientale dei cittadini”.

Durante l’incontro di Atene, sono stati approvati anche i criteri di selezione, le tipologie di progetti e le principali regole di partecipazione al bando, la cui pubblicazione è prevista per la seconda metà del 2024.

“Vorrei sottolineare l'attenzione particolare che il Programma Interreg NEXT MED riserva ai giovani. Grazie a una linea di finanziamento dedicata, i giovani potranno partecipare attivamente ad ambiziosi progetti di mitigazione e adattamento agli effetti del cambiamento climatico, una tematica che sappiamo essere di grande rilevanza per loro”. conclude la presidente Alessandra Todde.