Incidente a Ussana: c'è una vittima

Scontro fra autocisterna e autovettura. Sul posto anche l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera sulla Sp 466. Sul posto la squadra "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari dopo che, per cause ancora da accertare, un'autocisterna e una vettura si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio per Ussana.

Niente da fare per la conducente dell'autovettura, una colombiana di 58 anni, subito soccorsa dal personale sanitario del 118 con l'elisoccorso. La donna è deceduta.

L'autista del mezzo pesante è stato preso in cura dal personale dell'ambulanza, avrebbe riportato lievi ferite. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi e per la gestione della viabilità stradale.