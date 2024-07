Sassari, pugno duro di Mascia: "Centro storico non è terra di nessuno"

Mascia: "Sassari deve tornare a essere sicura e vivibile. Via i criminali"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Giuseppe Mascia

Pugno duro del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia in merito all'emergenza sicurezza nel centro storico. "Sassari deve tornare a essere sicura e vivibile", afferma il primo cittadino in un post condiviso sui social.

"Va ripristinata la legalità e va riportata la serenità. Il centro storico non è terra di nessuno, dove la criminalità può farla da padrone e i residenti non vivono. Abbiamo intensificato i controlli e il primo risultato è la chiusura di un noto ristorante etnico di corso Vittorio Emanuele, luogo simbolo per Sassari e la sua identità sociale, culturale ed economica".

"Siamo partiti dalle denunce di chi abita in zona e fa i conti con schiamazzi, musica ad alto volume e violenza - spiega Mascia - . Il ristorante non è l’unica cartina di tornasole del malessere che serpeggia tra i vicoli del centro storico, ma rappresenta in modo chiaro lo stato di malessere del centro storico, tra mancato rispetto delle regole, condotte al limite della legalità e una convivenza complicata dalla difficile coesistenza tra stili di vita molto, troppo diversi tra loro".

"Più elementi sostanziali legittimano il provvedimento - conclude il sindaco di Sassari -, tra illeciti di natura commerciale e difformità tra la pratica presentata agli uffici comunali e la situazione reale. Vogliamo porre fine a una situazione ormai insostenibile".