Oggi in Sardegna 12 incendi, in azione gli elicotteri del Corpo forestale

Prosegue l'attività di bonifica dopo le fiamme dei giorni scorsi a Gairo e Burgos

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, si segnalano 12 incendi occorsi sul territorio regionale.

In due occasioni è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale del Corpo forestale per il proseguimento dell'attività di bonifica di due aree percorse dalle fiamme nei giorni scorsi nei territori di Gairo (in Ogliastra) e Burgos (in Goceano).

Prosegue senza sosta l'azione antincendio nell'Isola da parte dei ranger della Regione, i Vigili del fuoco, Agenzia Forestas, Compagnie barracellari, Protezione civile e volontari.