Emergenza acqua in Ogliastra: attivi pozzi e autobotti

Inizieranno la prossima settimana in Ogliastra i lavori per la realizzazione di una condotta "bypass" di 600 metri del costo di circa 180mila euro coperto grazie ai fondi da tariffa.

Di: Redazione Sardegna Live

Una nuova tubazione di collegamento congiungerà il partitore di Ilbono e il serbatoio di Girilonga (Lanusei) che fungerà da partitore per il territorio di Loceri portando più acqua verso Lanusei e trasferendo una maggior portata verso Loceri.

Tre settimane di lavoro per arrivare a garantire finalmente un'erogazione h24. E' solo uno dei diversi interventi annunciati da l'Egas, Abbanoa e i sindaci di Loceri, Lanusei e Urzulei per contrastare l'emergenza siccità.

Nel frattempo, per favorire l'alimentazione idrica a Urzulei, Abbanoa metterà a disposizione un container di accumulo da trenta metri cubi che permetterà di portare acqua in modo più agevole e continuo al serbatoio comunale, attraverso una tubazione fuori terra e un sistema di sollevamento.

A Lanusei, invece, si sta lavorando per individuare nuovi pozzi e sono in corso da parte del Comune comunale valutazioni tecniche per risolvere l'emergenza.

A lavori ultimati dovrebbero essere collegati e alimentati cinque territori, attualmente serviti da separati schemi acquedottistici, con la creazione di un'opera di presa dall'invaso di Bau Muggeris, di un impianto di potabilizzazione centralizzato e nuove condotte di adduzione. Costo totale dell'opera oltre 44 milioni di euro,