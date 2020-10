Giovanissimo pusher 18enne nei guai: i Carabinieri gli trovano in casa droga e denaro

Controlli, da parte dei militari dell’Arma, per contrastare lo spaccio

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu, durante un servizio di prevenzione atto a contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti fra i giovani, hanno proceduto al controllo di un 17enne del luogo che ha spontaneamente consegnato 0,3 grammi di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di tali sostanze.

Poco dopo, la stessa pattuglia ha controllato C.L. diciottenne, disoccupato, anch’egli decimese, il quale da subito manifestava atteggiamenti di insofferenza ed ostilità al controllo operato dai militari ed ingaggiava

con questi una colluttazione causando ad uno di loro una lieve lesione ad una gamba.

Durante l’immediata perquisizione nell’abitazione del giovane veniva rinvenuti e sottoposti a sequestro 30 grammi circa di marijuana, 1 grammo di hashish e la somma contante di euro 1570, verosimile provento dell’attività di spaccio.

C.L. è stato dunque tratto in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la camera di sicurezza della caserma, ove ha trascorso la notte in attesa della udienza con rito per direttissima celebratasi nella mattinata odierna,

all’esito della quale, l’arresto è stato convalidato ed il giovane, condannato con patteggiamento alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.