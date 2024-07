Cagliari. Un incontro di solidarietà per i piccoli pazienti con i Tenores di Neoneli

Domani, sabato 27 luglio, all'ospedale San Michele dell’ARNAS G. Brotzu

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Un incontro di solidarietà per allietare la permanenza in ospedale e la vita dei piccoli pazienti che combattono come veri eroi contro le malattie.

Si svolgerà domani, sabato 27 luglio, alle ore 11.00 ,nella hall dell’Ospedale San Michele, con la partecipazione del Coro di Neoneli, che si esibirà per tutti i bimbi ricoverati, l’evento organizzato

dalla Struttura di Malattie complesse e nefrourologia pediatrica dell’Arnas G. Brotzu, diretta da Giuseppe Masnata, in collaborazione con le associazioni Spina bifida della Sardegna, presieduta da Mario Orgiana, l'Anmic, Presidente Fabrizio Rodin, e l’Agapanthus Sardegna, presieduta da Romina Cambedda.

L’incontro, che ha il patrocinio della Presidente Nazionale dell'UNICEF, Prof.ssa Carmela Pace, mira a promuovere l’inclusione sociale e a migliorare il benessere psicologico dei giovani pazienti.

I protagonisti saranno i Tenores di Neoneli, che si esibiranno per i pazienti, i loro famigliari e i dipendenti dell’ospedale. Il gruppo di canto a tenore, nato nel settembre del 1976 per iniziativa di Tonino Cau, proporrà lo spettacolo OMINES AMMENTOS, con la partecipazione di Orlando ed Eliseo Mascia.

“Un momento per mettere da parte il dolore e rendere più felice la vita di questi bimbi e delle loro famiglie”, ha detto Romina Cambedda ai microfoni di Sardegna Live.