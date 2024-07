Cagliari, il sindaco Massimo Zedda incontra l’Ammiraglio Enrico Pacioni

Un importante momento di dialogo e cooperazione tra le istituzioni, volto a rafforzare i legami e a promuovere un'efficace collaborazione per il futuro

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio, l’Ammiraglio Enrico Pacioni al Comando del Comando Marittimo Autonomo Ovest si è recato in visita ufficiale a Palazzo Bacaredda e ad accoglierlo è stato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

L'incontro, caratterizzato da un clima di cordialità e collaborazione, ha permesso alle autorità di discutere temi di comune interesse, con particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza marittima, alla cooperazione istituzionale e alle iniziative congiunte per la promozione del territorio e del patrimonio marittimo.

Il sindaco Zedda ha espresso la sua gratitudine per l'impegno e la dedizione dell’Ammiraglio Pacioni e del personale del Comando Marittimo Autonomo Ovest, sottolineando l'importanza della sinergia tra le istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere delle cittadine e dei cittadini.

L’Ammiraglio Pacioni ha a sua volta ringraziato il sindaco Zedda per l'ospitalità e ha ribadito la disponibilità del Comando Marittimo a collaborare attivamente con l'Amministrazione comunale per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Dal 25 ottobre 2017 l’Ammiraglio è stato comandante del Comando supporto logistico della Marina a Cagliari. L'ultimo incarico, dal 30 settembre 2019 è stato quello di rappresentante nazionale militare al Comando supremo delle forze alleate in Europa (SHAPE).

