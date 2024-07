Salmo libera in mare l’aragosta offerta in ristorante, “Mi ha guardato negli occhi”

“Non ce l’ho fatta a mangiarla”, ha detto il rapper olbiese

Di: Alessandra Leo, foto da video Instagram Salmo

“Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto un’aragostona”, comincia così il racconto della vicenda spiegata su Instagram dal trapper olbiese Salmo.

“Mi ha guardato negli occhi, non ce l’ho fatta, quindi l’ho comprata e ora la libero”, ha detto il cantante mentre inquadrava la busta contenente il crostaceo mentre lui si avviava verso le limpide acque del nord Sardegna.

Una vicenda che ha commosso tantissimi suoi follower, soprattutto in un periodo buio in cui purtroppo gli animali sono spesso vittime indifese di brutali violenze riprese con i cellulari e messe sul web attraverso i social.

“Che facciamo, ce ne andiamo? Dai mi ringrazi dopo”, ha concluso Salmo inquadrando l’aragosta in acqua, appena tornata in libertà che continuava a rimanere lì dov’era lui come se volesse davvero ringraziarlo per il bellissimo gesto.