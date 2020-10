Eugenio Zoffili positivo al coronavirus

Il numero uno della Lega in Sardegna: "Non preoccupatevi per me, continuerò a lavorare da casa"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Eugenio Zoffili è risultato positivo al coronavirus.

Il commissario regionale della Lega lo ha annunciato con un post su Facebook. "Tampone positivo, cari amici - scrive -. Non preoccupatevi per me, sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa. Vi voglio bene".

Numerosi i messaggi di auguri sulla sua bacheca Facebook.