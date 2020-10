Era scomparsa ieri: trovata senza vita farmacista oristanese

Il corpo di Elisabetta Manconi, 67 anni, era tra le dune di Torregrande. Forse stroncata da un infarto

Di: Redazione Sardegna live

Un malore improvviso, quasi certamente un infarto, sarebbe costato la vita a Elisabetta Manconi, 67enne di Oristano, titolare della farmacia di Siamaggiore.

Il suo corpo è stato ritrovato ieri pomeriggio senza vita tra le dune di Torregrande. L'allarme era scattato dopo che la dottoressa, in mattinata, non aveva aperto l'esercizio alle 9 come suo solito.

I familiari la hanno cercata per ore prima nella sua abitazione di via del Pontile, a Torregrande, e poi a Siamaggiore. Non trovandola hanno infine denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Nel tardo pomeriggio il macabro ritrovamento. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma in attesa dell'autopsia che avrebbe poi confermato un probabile infarto.