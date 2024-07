Siccità, allarme Licheri (M5S): "Sardegna in ginocchio"

"Il Governo si rimbocchi le maniche e lavori a testa bassa sui problemi del Paese visto che è stato votato per questo"

Di: Redazione Sardegna Live

“La Sardegna, così come la Sicilia, la Puglia e la Basilica, è in ginocchio a causa della siccità. Una situazione talmente grave da mettere in crisi buona parte della produzione agricola del Paese”. Così in una nota la senatrice ed esponente pentastellata Sabrina Licheri.

“Si stima che la mancanza d’acqua pregiudicherà del 20% la produzione di grano, con punte tra il 40 e il 50% sul territorio nazionale. In Sardegna - aggiunge - servono più di 300 milioni di euro per salvare gli allevamenti e l’agricoltura, a fronte dei 30 stanziati oggi”.

“Servono interventi urgenti - prosegue - soprattutto sulla manutenzione delle condotte idriche poiché, a oggi, le perdite sono vicine al 50%. Il Governo ha tagliato molte risorse dal Pnrr per gli interventi idrici e il dissesto idrogeologico e, anziché intervenire, rinfocola le polemiche”.

“La Ministra Santanchè se la prende addirittura con la stampa estera che denuncia la grave situazione. Il Governo si rimbocchi le maniche e lavori a testa bassa sui problemi del Paese visto che è stato votato per questo”, conclude Licheri.