Per Melissa Satta e Bianca Balti vacanze a Porto Pollo

Scatti e relax per la showgirl sarda in vacanza con la supermodella lombarda, incappata ieri in un "incidente" in acqua a Porto Cervo: "Poteva andare peggio"

Di: Redazione Sardegna Live

Vacanze, relax, scatti e sorrisi per Melissa Satta, che torna nella "sua" Sardegna per le vacanze estive, accompagnata dalla supermodella Bianca Balti e un gruppo di altre amiche.

La showgirl isolana ha condiviso le foto sui social, oggi a Porto Pollo, nel territorio di Palau. Ieri, per Bianca Balti, la disavventura a Porto Cervo, dove dopo un tuffo in acqua quest'ultima ha rimediato un lieve infortunio.

La 40enne star dei social e della moda è rimasta ferita al mento dopo aver battuto contro uno scoglio, senza riportare però gravi conseguenze. "Poteva andare peggio", ha commentato.