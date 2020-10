Due studenti positivi: chiuse due classi del liceo

In isolamento i docenti dei ragazzi

Di: Redazione Sardegna Live

Due classi dell'istituto di istruzione superiore Marconi-Lussu, a San Gavino Monreale, sono state chiuse in seguito al riscontro di due contagi da Covid fra gli studenti. I compagni di classe, gli insegnanti e studenti di altre classi entrati in contatto con loro si trovano in quarantena su disposizione della Assl.

Le classi coinvolte sono una del liceo scientifico di via Tommaseo e una del liceo di via Paganini.

Dall'inizio della pandemia i casi totali a San Gavino sono stati 30. Ai 12 positivi attuali si sommano 15 guariti e tre persone decedute.