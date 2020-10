Zoffili: "Ancora una fuga dal centro di Monastir, situazione intollerabile"

Il coordinatore regionale leghista è tornato a parlare della questione migranti nell'Isola, denunciando le fughe avvenute nelle ultime settimane dal Centro di Monastir: "Se si continua così unica soluzione chiusura definitiva e rimpatrio immediato"

Di: Giammaria Lavena

Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna, è tornato sulla questione migranti nell'Isola, denunciando le ripetute fughe avvenute nelle ultime settimane dal centro di accoglienza di Monastir, ultima delle quali è avvenuta oggi da parte di un migrante fermato dai carabinieri e scortato nuovamente nella struttura.

"Nonostante come Lega abbiamo più volte segnalato, anche con diverse interrogazioni parlamentari, la preoccupante situazione del Cpa di Monastir, in provincia di Cagliari, non siamo mai stati ascoltati - ha detto il deputato legista -. Ho già posto all'attenzione del ministro dell'interno Luciana Lamorgese le criticità legate all'emergenza immigrazione in Sardegna, ma lei ha sempre minimizzato, come sta facendo anche adesso in relazione all'ondata di sbarchi che stanno assediando l'Italia".

"Non è più tollerabile una situazione del genere, con immigrati clandestini che evadono di continuo dalla quarantena, come avvenuto ancora una volta oggi proprio a Monastir. Questa struttura - prosegue l'esponente del Carroccio -, più volte teatro di rivolte concluse con feriti tra gli operatori e le forze dell'ordine, non è per nulla adeguata per la funzione alla quale è stata destinata, l'ho già detto e lo ripeterò nell'ennesima interrogazione che ho intenzione di indirizzare ai ministri competenti".

"Se il governo non è in grado di gestire il centro - conclude Zoffili -, inviando dal continente adeguati rinforzi di uomini e mezzi e istituendo l'operazione "strade sicure" dell'Esercito Italiano in Sardegna, l'unica soluzione è chiuderlo definitivamente, rimpatriando immediatamente tutti gli ospiti ed eliminando così un pericolo enorme per la salute e la sicurezza della popolazione sarda".