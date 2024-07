Ris a casa di Francesca Deidda: si cercano tracce nel divano messo in vendita

Passata a setaccio l'abitazione della vittima, dove viveva insieme al marito accusato: particolare attenzione al divano che era stato messo in vendita da Igor Sollai

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le indagini sulla morte di Francesca Deidda, per la quale è indagato il marito Igor Sollai, 43 anni, in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. La 42enne era scomparsa da San Sperate lo scorso 10 maggio, mentre i suoi resti sono stati trovati in un borsone nelle campagne vicino alla ex strada statale 15 "Orientale Sarda".

Dopo le analisi sulla Yaris in uso alla donna, dove sono state trovate tracce di sangue sul sedile posteriore e altri elementi, oggi i carabinieri del Ris si sono recati nella casa della vittima. Alla presenza dei consulenti della difesa, i militari stanno passando al setaccio tutto l'appartamento in via Monastir, dove Francesca viveva assieme al marito.

Particolare attenzione sarà prestata al divano che Igor Sollai aveva messo in vendita. Intanto le tracce ematiche trovate nell'auto - anche questa messa in vendita dal marito - saranno analizzate per stabilire a chi appartengano.