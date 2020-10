Droga, armi da taglio e anfore d'epoca romana in casa: arrestati due coniugi

Grossi quantitativi di marijuana, cocaina e coltelli con tracce di stupefacente, oltre ad anfore di epoca romana e quindi beni appartenenti allo stato. Nei guai due coniugi conviventi, un 59enne e una 55enne

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri, a Cagliari, intorno alle 20, a conclusione di un'indagine inerente gli stupefacenti, i militari della Stazione di San Bartolomeo, unitamente al locale Nucleo Cinofili, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due coniugi conviventi, F.E., 59enna gravato da precedenti denunce, e A.M., 55enne incensurata.

In particolare, i militari, nel corso di alcune perquisizione effettuate nell'abitazione dei due qualche ora prima, alle 17.30, avrebbero rinvenuto all'interno di una cassetta per gli attrezzi riposta sopra un balcone: 16 involucri contenenti complessivamente 855 grammi di marijuana; 1 involucro contenente 3,7 grammi di cocaina; 1 sacchetto contenente 226 grammi di sostanza da taglio; 4 bilancini di precisione; 4 coltelli con tracce di stupefacenti.

Inoltre all'interno della cucina sarebbe stato trovato materiale da confezionamento, e nel salone e ripostiglio quattro anfore - di presunta epoca romana -, di altezza tra i 20 ed i 75 centimetri; due colli d'anfora frammentati con una sola ansa; due puntali d'anfora; tre manufatti in ceramica.

Al termine delle perquisizioni i coniugi sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione in concorso ed impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato, unitamente alla somma di 700 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita ed in possesso dell'uomo. Per la valutazione dei reperti è intervenuto sul posto il personale del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Cagliari.