Notte di fuoco a Bottidda: richiesti due Canadair

I mezzi aerei in arrivo da Olbia per supportare le squadre al lavoro tutta la notte

Di: Redazione Sardegna Live

Sono proseguite tutta la notte, e vanno ancora avanti, le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri a Bottidda, in località Pedra Lada.

In questi minuti la Soup-LS del Corpo forestale ha richiesto l'intervento di 2 Canadair da Olbia per supportare l'attività della pattuglia competente per giurisdizione che è proseguita per tutta la notte.

Il propagarsi delle fiamme è dovuto al vento oltre e all'assenza di vie d'accesso. Sul posto è presente il DOS di Bono e il gruppo GAUF di Sassari oltre alle numerose squadre appartenenti alla macchina regionale antincendi.