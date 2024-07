A Burgos si riaccende l'incendio partito 4 giorni fa: elicottero in azione

Mezzi aerei anche a Bonorva e Mandas, oltre al vasto dispiegamento per il rogo di Usellus

Di: Redazione Sardegna Live

Primi interventi aerei questa mattina in Sardegna per domare l'avanzata dei roghi. Dopo il pesante dispiegamento di mezzi per l'incendio riattivatosi a Usellus, in cui stanno operando due Canadair, un Super Puma e un elicottero del Corpo Forestale, alcuni interventi sono stati effettuati anche in altre località.

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela su una riaccensione dell'incendio in agro del Comune di Burgos, località Riu Truveinerva, partito in data 20 luglio.

Intervento di un elicottero anche a Bonorva, dove sta operando il mezzo proveniente dalla base operativa di Farcana in località Santu Larentu, presso frazione di Rebeccu. Elicottero anche a Mandas, località Muredda, proveniente dalla base operativa di Villasalto.