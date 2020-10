Nizzi: "Più dei dati conta il rispetto delle regole"

L'appello del sindaco di Olbia ai cittadini

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta da video Facebook Nizzi

"I dati sono importanti ma a patto che quelli diffusi siano sempre veritieri e puntuali, mentre attualmente c'è un eccesso di informazioni che distolgono sulla cosa più importante, che è la responsabilità individuale, il rispetto di alcune semplici regole, come l'uso della mascherina, il distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani". È l'appello rivolto dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ai propri concittadini.

Nizzi ha parlato nel corso di una conferenza stampa a distanza a un mese di distanza dall'ultimo intervento sulla questione Covid. "Non mi sottraggo alla richiesta degli olbiesi di conoscere i numeri della situazione in città - ha spiegato -, ma non faccio la corsa a diffondere dati diversi da quelli ufficiali, forniti dalle autorità competenti".

Secondo Nizzi "la corsa alle informazioni sulla diffusione del Covid-19 in città contribuisce a generare un falso senso di controllo della situazione, ma occorre innanzitutto essere responsabili e rispettare i suggerimenti provenienti anche dall'ultimo Dpcm".