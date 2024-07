Sagra del Vino e Jerzu Wine Festival, 4-10 agosto esplosione di gusto

Musica, degustazioni, cultura e spettacoli per due imperdibili eventi nel cuore dell'Ogliastra

Di: Redazione Sardegna Live

Jerzu è una delle perle d'Ogliastra. Borgo dalla storia importante e dalla forte identità. Un centro che dal 4 al 10 agosto accoglierà migliaia di visitatori mettendo in vetrina le sue ricchezze enogastronomiche e culturali in una serie di imperdibili eventi.

Domenica 4 agosto, in particolare, va in scena la 43^ Sagra del Vino proposta dalla Pro Loco e dal Comune.

A partire dalle ore 19, sfilata delle maschere tradizionali del carnevale sardo e i più bei gruppi folk dell’Isola.

Si potranno ammirare le esibizioni e il fascino delle maschere etniche Sos Gigantes de Sennaru di Sennori, Boes e Merdules di Ottana, Sos Corriolos di Neoneli, Mamutzones de Samugheo, Musici e Sbandieratori Fontana di Iglesias, carro a buoi e i gruppi folk Jerzu, Figulinas di Florinas, Sant’Anna di Tortolì, Balladores di Ollolai, San Sebastiano di Samugheo, Sindiese di Sindia, Civitas Mariana di Luogosanto, Arcidanese di San Nicolò d’Arcidano, Battos Moros di Oliena, Sant’Elena Imperatrice di Gairo, Santa Rughe di Orosei, Giovanni Maria Angioy di Bono, Franciscu Lai di Laconi, La Valle dei Tacchi di Osini e Ulassai.

Alle ore 21, presso l’anfiteatro di piazza Europa, appuntamento con Jerzu in Festa con la rassegna regionale del folklore presentata da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. Ospite d’onore della serata la cantante Maria Luisa Congiu.

Gli appuntamenti musicali proseguono anche nella giornata di lunedì 5 agosto, con la seconda edizione della Corrida Jerzese, a partire dalle ore 22, in piazza Europa. Martedì 6 agosto andranno di scena i giochi antichi in piazza Mereu e a seguire l’esibizione de Is Carruccius Antichi per le vie del centro abitato. Chiuderà la serata il Carnevale Estivo. Mercoledì 7 agosto il Parco Acquatico Gonfiabile allieterà la giornata dei bambini. Alle 23.00, poi, in località Sant’Antonio “Scientzia in Bidda”: monologo in lingua sarda intervallato dalla chitarra di Giampaolo Pillosu, con a seguire osservazioni al telescopio e fotografia in diretta di stelle e pianeti sotto la guida di esperti astrofili e astrofisici.

Giovedì 8 e venerdì 9 agosto spazio allo sport con, rispettivamente, la Giornata dello Sport e la nuova edizione della manifestazione podistica su strada Jerzu Run organizzata in collaborazione con la società sportiva G.S. Atletica Ogliastra. La gara si svolgerà su un percorso cittadino di 1 km circa da ripetersi 4 volte. Il tracciato darà modo di scoprire alcuni scorci caratteristici del paese, snodandosi tra le vie del centro storico del paese ogliastrino.

Sabato 10 agosto un altro sabato all'insegna dell'intrattenimento e del gusto con il Jerzu Wine Festival e l’imperdibile appuntamento con Calici di Stelle. Alle ore 18:30 è prevista l’apertura delle degustazioni proposte presso Cantina Turroni, Frantoio, Cantina Orrù, Cantina Demurtas, Portico Josto e Cantina Mereu. Il percorso enogastronomico sarà accompagnato dalle esibizioni della Mogoro Marching Band, I Cavalieri Erranti, Dj Zep, Dj Palitrottu. Il concerto finale sarà a cura della Contrabbanda e Dj Comollo dello Zoo di 105. “La musica nutre l’anima, Jerzu la disseta”, è lo slogan della manifestazione.

"Sono davvero orgoglioso della manifestazione, lo Jerzu Wine Festival, che la Pro Loco Jerzu ha organizzato in collaborazione con il Comune - dichiara Antonio Deiana, presidente dell'associazione turistica - e sono davvero orgoglioso di guidare un gruppo di persone, volontari, madri e padri di famiglia, lavoratori che rinunciano alle ferie e al tempo libero per riuscire nell'organizzazione di questo evento".

"Lo Jerzu Wine Festival, quest'anno, racchiude tutte le sinergie jerzesi: folk e tradizioni, talenti artistici e musicali, storia, sport, scienza, gioco ed enogastronomia. Sei giorni intensi che ci auguriamo siano attrattivi per i turisti che vorranno farci l'onore di presenziare a Jerzu in quei giorni".

Vi aspettiamo a Jerzu dal 4 al 10 agosto!