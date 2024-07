Cagliari. Minorenni abusate durante shooting fotografico, arrestato 42enne

Adescate sui social con la promessa di far carriera, poi gli abusi durante gli shooting

Di: Redazione Sardegna Live

Un 42enne di Cagliari è finito in carcere per l'ipotesi di reato di pornografia minorile, violenza sessuale aggravate e detenzione di materiale pornografico. Il provvedimento degli agenti di polizia dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Cagliari. Sono state intense e laboriose le indagini degli uomini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che hanno messo in luce le presunte condotte illecite dell’uomo.

Questi avrebbe procacciato giovani ragazze, minorenni, con le quali sarebbe entrato in contatto principalmente sui social, promettendo loro una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo, proponendosi di curare la loro immagine realizzando un book fotografico. E’ proprio nel corso degli shooting fotografici che sarebbero avvenuti gli abusi sessuali, durante un crescendo di scatti con pose sempre più provocanti e sessualmente esplicite, alle quali alcune delle minori vittime sarebbero state indotte, approfittando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica.

Grazie alla segnalazione di alcune vittime, che hanno denunciato i fatti chiedendo aiuto alla polizia, gli investigatori della Mobile hanno potuto raccogliere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che hanno portato all’emissione del provvedimento richiesto dal Pubblico Ministero.

La Polizia di Stato, esprimendo un sentimento di totale vicinanza nei confronti delle vittime di reato, coglie l’occasione per rivolgere un invito "alle giovani donne che ritenessero di aver subito abusi, di essere state violate nella loro libertà sessuale, a chiedere aiuto, a parlarne con i propri genitori o con le istituzioni sociali, affinché tali fatti delittuosi emergano e vengano denunciati".