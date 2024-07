Vasto incendio in un fienile a Oniferi: 4 squadre al lavoro da stanotte

In fiamme anche due mezzi agricoli, operazioni di spegnimento ancora lunghe

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento notturno da parte dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che intorno alle 00:15 hanno iniziato le operazioni di spegnimento di un rogo divampato in un fienile in località S'Infurcau, in agro di Oniferi, con quattro squadre.

Le squadre hanno lavorato tutta la notte per cercare di contenere i danni provocati dall’incendio che si è esteso rapidamente visto il grande quantitativo di materiale combustibile presente.

Danni alle strutture e inoltre sono andati bruciati anche due mezzi agricoli. Le operazioni sono ancora in corso e si prevedono ancora lunghe, a margine della quale inizieranno le prime indagini di Polizia Giudiziaria atti a risalire alle possibili cause di innesco.