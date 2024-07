Un’altra giornata di fuoco in Sardegna: dieci incendi

Particolarmente complicate le operazioni di spegnimento a Usellus

Di: Redazione Sardegna Live

È stata un’altra giornata di fuoco in Sardegna per gli incendi divampati su tutto il territorio regionale. Particolarmente complicate le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato a Usellus, dove sono intervenuti due elicotteri, di cui un Super Puma, e ben quattro canadair. Operazioni rese ancora più difficili per via del forte vento di maestrale.

Un Super Puma decollato da Alà dei Sardi è intervenuto, invece, su un incendio scoppiato a Calangianus, in località Lu Pianu. Mezzi aerei della flotta regionale sono intervenuti, inoltre, su alcuni incendi che si sono riaccesi a Orani e Pozzomaggiore.

Da segnalare, infine, il rogo sulla strada tra Sassari e Alghero, dopo Tottubella, nei pressi del bivio per Olmedo: sul posto i Vigili del fuoco e il Corpo forestale ma anche carabinieri e Polizia locale. Ecco le foto dell’intervento: