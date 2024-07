Nuoro. Picchiano e rapinano un anziano, due giovani ai domiciliari

Fermati dalla Polizia con i vestiti ancora macchiati di sangue

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno colpito con calci e pugni un anziano per rapinarlo. Due giovani sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile di Nuoro per un episodio avvenuto nel capoluogo barbaricino il 15 luglio scorso. Ora si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di rapina in concorso.

L’episodio risale a circ auna settimana fa, quando in viale Repubblica è stato segnalato un anziano riverso a terra, sanguinante ed in forte stato confusionale. I poliziotti hanno accertato che l’uomo era stato vittima di una rapina e non riusciva a trovare il portafoglio. I due autori della rapina erano a poca distanza dal bar dove era avvenuto l’episodio con i vestiti ancora macchiati di sangue. In un primo momento i due giovani erano sati denunciati a piede libero per rapina in concorso e per il possesso di un coltello.

Dopo le indagini, anche grazie alla visione dei sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona, è stata confermata la versione dell’anziano, ossia che i due giovani si erano avvicinati alla vittima, lo avevano colpito violentemente con calci e pugni anche in viso e poi portato via il portafoglio.