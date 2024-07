Pericolo estremo incendi, previsto per domani codice rosso nel Cagliaritano

A causa di forte vento e alte temperature. L’allerta della Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Allarme rischio incendi: previsto per domani, mercoledì 24 luglio, il codice rosso nel Cagliaritano.

Con il rafforzamento del vento e le alte temperature, la Protezione civile dà l’allerta per estremo pericolo incendi e ha diramato un nuovo bollettino, in quanto “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale”.