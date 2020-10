In casa con la droga, 60enne in manette

Il blitz dei Falchi della squadra Mobile, coordinati dal dottor Roberto Pititto

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta l’area metropolitana. In tale contesto sono stati attuati mirati servizi a seguito di attività info-investigativa, da parte degli investigatori del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile, coordinati dal dottor Roberto Pititto, che hanno appreso che un uomo incensurato, identificato per Agostino Pitzalis 60enne, custodisse all’interno della propria abitazione sostanza stupefacente ed in particolare cocaina e marijuana.

Nei giorni passati i poliziotti hanno svolto vari servizi di appostamento in prossimità di un appartamento del comune selargino, soprattutto nelle ore serali, ove si era notato un viavai di persone che, dopo essere arrivate a piedi o in auto, sostavano pochi minuti sotto i pilotis del condominio e andavano via. Nella mattinata di ieri i Falchi hanno deciso di effettuare un controllo al Pitzalis, mentre si trovava all’esterno della propria abitazione.

Il controllo è stato esteso al sul appartamento, dove sono stati rinvenuti e sequestrati, all’interno della camera da letto, 5 contenitori in plastica con dentro altri 29 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina; 19 involucri contenenti altri 4 grammi circa della stessa sostanza, nonché 130 euro in contanti.

All’interno del cassetto di un comodino, invece, erano nascosti 18 involucri con all’interno 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro 170 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stamattina verrà presentato all’udienza direttissima.