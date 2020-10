Covid, nuovi casi a Capoterra e a Carbonia: ecco la situazione

La sindaca Paola Massidda, dalla cittadina mineraria, conferma due nuovi positivi; a Capoterra, il sindaco Francesco Dessì

Di: Alessandro Congia

“L'Ats ci ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid. A nome di tutta la comunità e di tutta l'amministrazione comunale, faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione”.

Così a Capoterra, con la notizia apparsa sui social, del primo cittadino di Francesco Dessì: nella cittadina mineraria, a Carbonia, invece è la sindaca Paola Massidda che riporta i due casi di Coronavirus: “L’Ats mi ha appena comunicato la presenza di due nuovi casi di positività nella nostra città. Mi preme rassicurare tutti voi, dicendovi che stanno bene e che le autorità sanitarie competenti hanno provveduto a porre in quarantena tutte le persone con cui sono entrate in contatto. I due casi non sono collegati tra loro. Ad oggi, i casi positivi registrati ufficialmente nel Comune di Carbonia a decorrere dal 24 Agosto sono 17, tre dei quali negativizzati. La situazione nella nostra città è sotto controllo, ma mi appello al vostro senso di responsabilità nell’indossare la mascherina, evitare la formazione di assembramenti, mantenere le distanze interpersonali, lavare costantemente le mani e scaricare l’App Immuni”.