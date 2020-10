Covid, l’annuncio della sindaca Paola Secci: “Sono isolamento volontario, attendo l’esito del tampone”

“Sto bene e appena avrò i risultati del test ve li comunicherò”

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini e care concittadine, mi preme comunicarvi che da lunedì sono in autoisolamento volontario dopo essere venuta a conoscenza di alcuni casi di persone positive al Covid-19 con le quali potrei essere venuta in contatto. Mi sono subito sottoposta all'esame via tampone e sono in attesa dei risultati. Sin dall'inizio della pandemia la mia priorità è sempre stata la salvaguardia dell'incolumità e della salute della comunità. Ribadisco che porterò avanti questo compito sino al giorno delle elezioni. La campagna elettorale è importante ma di fronte all'emergenza sanitaria non è adesso la priorità. Sto bene e appena avrò i risultati del test ve li comunicherò, intanto rimango a disposizione della cittadinanza e faccio i miei più cari auguri di pronta guarigione a tutte le persone che sono risultate positive. Vi invito a rispettare le norme previste dall'ultimo decreto per fermare il contagio del virus e uscire da questa difficile situazione al più presto. Forza e coraggio, anche questa volta ce la faremo”.

Così la sindaca di Sestu, Paola Secci, che ha comunicato ai suoi concittadini la sua scelta responsabile, in attesa dell’esito del tampone: ieri invece la notizia della positività dell’ex sindaco, Aldo Pili, come ha riportato l’Ansa Sardegna.