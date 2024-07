Mortale a Escalaplano, i due bimbi in rianimazione ma non in pericolo di vita

La mamma dei due fratellini e il suo compagno hanno purtroppo perso la vita a causa dell’incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Sono fortunatamente stabili le condizioni di salute dei due fratellini, di 7 e 12 anni, coinvolti nell'incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Escalaplano, in cui hanno perso la vita la loro mamma e il suo compagno.

I piccoli pazienti, ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sono ancora in prognosi riservata, ma la loro vita non è in pericolo.

"Entrambi i bambini sono continuamente monitorati dal nostro personale medico. Uno dei piccoli pazienti è stato sottoposto a un intervento di stabilizzazione delle fratture ortopediche e ora è in fase di risveglio, mentre il fratellino ha riportato delle contusioni ma anche lui è sempre sotto osservazione", spiega Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

"In questo momento particolarmente delicato, il supporto e il sostegno della psicologia ospedaliera è costantemente rivolto ai due bambini e ai loro familiari".